Un iPhone pliable est-il en cours de conception?

Selon le journaliste Mark Gurman, la firme américaine pourrait bel et bien sortir son propre modèle de smartphone pliable. "Je pense que Apple finira par le faire, mais ça prendra au moins deux ou trois ans", écrit-il dans sa newsletter. Plus tôt dans l'année, Mark Gurman avait affirmé que des prototypes circulaient déjà dans les couloirs de l'Apple Park à Cupertino.

"Personnellement, je pense qu'un iPhone doté d'un écran géant et dépliable de 7 ou 8 pouces serait l'appareil idéal pour moi et pour beaucoup d'autres personnes", confie le journaliste dont les prédictions seraient correctes dans la grande majorité des cas. Selon Appletrack, il ne se serait trompé que dans 11% des cas. L'avenir nous dira donc s'il avait, une fois de plus, raison.

De plus, plusieurs brevets repérés par les amateurs de technologies confirment en effet que la firme californienne travaille sur le sujet, et notamment sur un système de charnière dont la conception pourrait fortement influer sur la durabilité du produit ainsi que sur son ergonomie.

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, si Apple lance bien un premier iPhone avec écran pliable en 2023, celui-ci pourrait s'écouler à un volume d'une vingtaine de millions d'unités dès sa première année d'existence. Un nouveau succès en vue pour Apple, qui pourrait relancer le marché des smartphones pliables?