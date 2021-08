WhatsApp innove avec une nouvelle fonctionnalité inspirée de Snapchat

Facebook, la société mère de WhatsApp, vient de communiquer sur une nouvelle fonctionnalité qu'elle est en train de déployer dans son application de messagerie WhatsApp. Dès la fin de cette semaine, tous les utilisateurs devraient pouvoir en bénéficier.

Inspirée de Snapchat, la nouvelle option va permettre d'envoyer des photos et des vidéos... éphémères ! En effet, le principe est d'envoyer une photo ou une vidéo à un contact, qui sera capable de visualiser le média une seule et unique fois, avant que la photo ou vidéo en question ne disparaisse de la conversation.

Pour Facebook, l'ajout de cette option a pour objectif de fournir "plus de contrôle sur la vie privée" et "plus de confidentialité".

14 jours avant de disparaître

Une fois la fonctionnalité disponible sur votre appareil, il suffit de cliquer sur le trombone (Android) ou le bouton "+" (iOS) et de choisir une photo ou vidéo à envoyer. Une fois sélectionnée, un "1" entouré devrait apparaître dans le champ de légende de la photo. En cliquant dessus, l'option "vue unique" est activée.

Si elles ne sont pas consultées, les photos et vidéos éphémères périmeront au bout de 14 jours. A noter qu'au moment de la visualisation unique, rien n'empêche le contact destinataire de prendre une capture d'écran du contenu, et que WhatsApp conserve également une copie (chiffrée) "pendant quelques semaines" sur ses serveurs.