Ce nouveau malware peut subtiliser vos coordonnées bancaires via votre smartphone

C'est la société néerlandaise de cybersécurité ThreatFabric qui vient de donner l'alerte. Un nouveau logiciel malveillant, ou malware, circule actuellement. Il aurait déjà infecté plusieurs milliers de personnes et a été conçu pour dérober vos identifiants bancaires et de réseaux sociaux.

Pour cela, le malware se sert tout simplement de votre smartphone Android. Il est capable d’enregistrer l’écran du téléphone, et d’ouvrir de fausses pages de plus d’une centaine d’applications bancaires différentes. Ainsi, lorsque l'utilisateur infecté entre ses identifiants dans la fausse page, les pirates informatiques, capables d'enregistrer les caractères tapés au clavier du smartphone, subtilisent les noms d'utilisateur et mots de passe.

Trois nationalités de clients visées en priorité

A ce jour, les chercheurs de ThreatFabric ont détecté deux applications du Google Play Store contaminées par Vultur : "Protection Guard" et "Authenticator 2FA". De plus, ils indiquent que les clients visés en priorité pour le moment seraient ceux des banques australiennes, espagnoles et italiennes.

Pour se protéger de Vultur et effacer le malware en cas d’infection, la société suggère d’installer un antivirus sur son téléphone Android.