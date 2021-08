Les données de millions de clients T-Mobile aux États-Unis volées lors d'une cyberattaque

Des millions de clients de T-Mobile US ont été victimes d'une cyberattaque. L'opérateur télécom américain a confirmé mercredi soir (heure locale) que les données de 7,8 millions d'abonnés actuels avaient été volées. Les pirates ont également eu accès aux données de 850 000 clients prépayés et de 40 millions de clients anciens ou potentiels. Les pirates ont notamment volé le nom et le prénom des clients, leur date de naissance et leur numéro de sécurité sociale. Avec ces données, les cybercriminels peuvent causer des dommages considérables, par exemple par l'usurpation d'identité. T-Mobile US affirme avoir fermé la passerelle aux pirates entre-temps.

Le site d'informations technologiques "Motherboard" a écrit le week-end dernier que les données de plus de 100 millions de personnes sont proposées sur Internet, qui, selon les vendeurs, proviennent des serveurs de T-Mobile.