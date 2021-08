Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Google), Andy Jassy (Amazon) et Satya Nadella (Microsoft) ont rencontré le président américain Joe Biden ce jeudi.

Microsoft, Google, Apple et Amazon promettent à Biden de consacrer des milliards à la cybersécurité

Les entreprises technologiques américaines vont investir massivement dans la cybersécurité, en termes d'argent et de formation. Ils l'ont promis après une rencontre avec le président Joe Biden ce jeudi. M. Biden avait convoqué les patrons des grandes entreprises technologiques à la Maison Blanche pour discuter de la manière dont l'économie et les infrastructures importantes pourraient être mieux protégées contre les cyberattaques. Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Google), Andy Jassy (Amazon) et Satya Nadella (Microsoft) étaient notamment présents.

Selon le président, il faut former davantage de spécialistes de la cybersécurité. Aujourd'hui, ils sont trop peu nombreux pour être suivis, estime-t-il. L'année dernière, des attaques majeures ont été menées contre des infrastructures et des entreprises cruciales aux États-Unis. Une importante société d'oléoducs, par exemple, a été frappée par un logiciel de prise d'otages.

Après la réunion, les entreprises ont fait plusieurs annonces sur la cybersécurité. Apple a annoncé un programme d'amélioration de sa chaîne d'approvisionnement, comprenant de meilleures procédures d'authentification et une formation à la sécurité. Cook répond ainsi aux critiques selon lesquelles Apple est fortement dépendant de la Chine.

30 milliards à deux

Microsoft, quant à lui, investira 20 milliards de dollars (environ 17 milliards d'euros) dans la sécurité au cours des cinq prochaines années. L'entreprise réserve également 150 millions d'euros pour l'assistance technique aux organismes gouvernementaux américains afin d'améliorer leur sécurité.

Google va investir plus de 10 milliards de dollars (8,5 milliards d'euros) dans des programmes de cybersécurité au cours des cinq prochaines années. En outre, l'entreprise promet d'aider 100 000 Américains à améliorer leurs compétences numériques. IBM dit vouloir former 150 000 personnes.

L'administration Biden elle-même souhaite élaborer de nouvelles lignes directrices pour améliorer la cybersécurité, en coopération avec les entreprises. Et le gouvernement veut accorder plus d'attention à la sécurité en ligne des gazoducs.