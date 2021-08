Trois règles de base à respecter pour sécuriser ses cryptommonaies

Des recommendations qui semblent relever du bon sens, mais qu'il est aisément possible de ne pas appliquer.

Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polkadot, Chainlink... Quel que soit le choix de la cryptomonnaie, les utilisateurs de monnaies virtuelles sont de plus en plus nombreux. Mais gérer un portefeuille d'actifs numériques ne coule pas toujours de source. Voici trois conseils indispensables afin de garantir la sécurité de vos actifs.

Tout d'abord, il est recommandé d'utiliser une adresse email unique et spécifique - différente de votre adresse email habituelle - pour toutes les opérations liées à vos cryptomonnaies. En effet, les opérations de phishing et autres piratages en tout genre croissent de manière exponentielle, et la probabilité que vos identifiants aient déjà été récupérés par tel ou tel groupe de hackers est loin d'être nulle.

L'adresse email spécialement créée devra notamment servir à l'inscription sur les plateformes d'échange, comme Binance, Coinbase ou Kraken. Dans l'idéal, l'adresse email ad hoc ne doit pas contenir d'éléments qui se rapportent à votre identité (nom, prénom, ville, pays, date de naissance...) et doit être suffisamment complexe.

Un appareil "sain"

Dans un second temps, il relève du bon sens d'utiliser un mot de passe solide - différent des mots de passe associés à d'autres types de comptes - et d'activer la double authentification. Pour garantir la force de votre mot de passe, n'hésitez pas à vous servir de l'outil Google Authentificator. Il génère des codes uniques qui changent... toutes les minutes !

Enfin, troisième et dernier conseil d'importance, afin de réduire au maximum les risques de piratage, il peut être intéressant d’utiliser un ordinateur dédié lorsque vous souhaitez gérer votre portefeuille de cryptommonaies. Dans l'idéal, l'appareil utilisé doit être "sain", c'est-à-dire qu'il ne sert à aucune opération tendancieuse, comme le téléchargement illégal de fichiers ou la navigation sur des sites non sécurisés ou liés au dark web.