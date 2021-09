Accueil Economie Digital La biométrie va-t-elle bientôt remplacer nos mots de passe ? La course au remplacement du mot de passe bat son plein, la biométrie s’imposant comme l’une des solutions les plus recherchées. Benoît Octave

Malgré la diffusion de logiciels de gestion d'identifiants capables de générer et de mémoriser des chaînes complexes de caractères aléatoires, certains des mots de passe parmi les plus courants restent 12345 et password. En conséquence, selon le World Economic Forum, plus de 80 % des piratages impliquent des mots de passe compromis, et...