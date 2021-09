Fracture numérique : la Wallonie compte beaucoup moins de "passionnés" des technologies que la Flandre

La crise sanitaire a eu un effet accélérateur sur les équipements et les usages numériques de la population wallonne. De quoi réduire la fracture numérique ? Oui et... non, nous apprend le Baromètre 2021 de la maturité numérique des citoyens wallons.