Les écoles de codage ciblent maintenant enfants et ados : à partir de 6-7 ans, car "ils doivent savoir lire" Time2Code, nouvelle académie pour apprendre à coder, se lance à Bruxelles. Son public cible : les 12-18 ans. © D.R. Pierre-François Lovens & Charlotte Mikolajczak

Au plus tôt, au mieux ! Telle est la conviction de celles et ceux qui prônent l’apprentissage du codage (programmation informatique). Le parallèle est souvent fait avec l’apprentissage d’une langue étrangère : au plus tôt...