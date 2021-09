Pas moins de 5 000 nouvelles cryptomonnaies ont été lancées cette année

Près de 5 000 nouvelles cryptomonnaies ont été lancées sur le marché au cours des 12 derniers mois. C'est ce qu'affirme la plateforme irlandaise d'échange de pièces numériques Cryptoparrot, sur la base de recherches. Au total, il existe désormais plus de 12 000 pièces numériques différentes, selon les chercheurs. Selon Cryptoparrot, il s'agit d'une réponse au marché croissant des monnaies numériques et à l'intérêt croissant des grands investisseurs pour les cryptomonnaies. Entre 2017 et 2020, le nombre de nouvelles pièces numériques a également connu une forte croissance. Selon Cryptoparrot, la croissance du marché est remarquable, car il y a plus de dix ans, il n'y avait que le bitcoin.

La valeur totale de toutes les cryptomonnaies a atteint à un moment donné un pic de 2 000 milliards de dollars, soit l'équivalent de plus de 1 700 milliards d'euros, selon Cryptoparrot. D'ailleurs, selon les chercheurs, de nombreuses pièces de monnaie échouent également en raison du manque d'intérêt du public et des investisseurs.