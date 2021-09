Le projet "DigitAll" lutte pour l'inclusion numérique : "Mettre en place des solutions structurelles"

L'initiative rassemble entreprises et pouvoirs publics afin de garantir une inclusion numérique aussi durable et large que possible.

On estime que 40 % de la population belge risque l'exclusion numérique. C'est pour lutter contre ce phénomène qu'à l'initiative de BNP Paribas Fortis a été lancé en février le Digital Inclusion System qui rassemblait 24 entreprises, organisations et services publics. Rebaptisé DigitAll, le projet compte désormais 35 participants. Une charte par laquelle les signataires s'engagent en faveur de l'inclusion numérique, a été signée par 29 organisations et trois représentants des gouvernements.

"Il est important de rassembler différentes organisations pour pouvoir mettre en place des solutions structurelles à long terme", note Catherine Bals, responsable de l'inclusion numérique chez Proximus, une des entreprises participantes.

"Un monde plus numérisé est un monde plus durable", estime Philip Du Bois, directeur de DNS Belgique, association qui gère les noms de domaines. be et active dans le projet. Elle a créé, en 2019, DigitalForYouth, une asbl qui a pour mission de reconditionner des ordinateurs portables qu'elle donne à des organisations en contact avec des enfants. "Cette année, nous en donnerons également à des communes touchées par les inondations."

DigitAll travaille sur trois projets actuellement.

Tout d’abord une campagne de sensibilisation qui sera lancée au printemps 2022. Ensuite, un indice d’inclusion numérique qui a pour objectif de voir si les outils numériques en général sont faciles et agréables à utiliser et comment améliorer ces points. Une première version de l’indice devrait être lancée fin de cette année.

Enfin, DigitAll travaille sur la mobilité, pour rendre la numérisation plus accessible à des groupes de population qui le sont difficilement. "Nous lançons une mobile box, qui comprend des outils comme des ipad, offre des possibilités de recharge et de connexion,…, explique Linde Verheyden, à l'initiative du projet chez BNP Paribas Fortis. Nous collaborons avec deux associations : 'Hobo' à Bruxelles qui s'occupe de sans-abri, et 'Link in de cabel' à Saint-Trond qui travaille avec des jeunes. Dans le premier cas, la box sera montée sur un vélo, dans le second, dans une camionnette pour aller à la rencontre de ces populations."