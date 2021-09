Twitter lance #ExtremeWeather, une plateforme pour communiquer plus efficacement sur le changement climatique

Le changement climatique et les discussions qui l'entourent sont omniprésents dans la vie de tous les jours, mais aussi sur les réseaux sociaux. Pour isoler et mieux mettre en avant cette problématique, Twitter a lancé une nouvelle plateforme baptisée Exploring #ExtremeWeather. Ce mini site web, comme le présente le réseau social américain, rassemble informations, données scientifiques, visualisations interactives, fils de discussion et graphiques liés au dérèglement climatique et à ses conséquences.

©TWITTER

"Lors de phénomènes météorologiques extrêmes, les gens consultent Twitter avant, pendant et après les événements pour parler de ce qu'il se passe", expliquent les responsables de Twitter. Ils évoquent d'ailleurs une analyse qui a permis de mettre en avant que les mentions des termes climate change a augmenté de 50 % entre 2013 et 2020, passant de 3,2 à 32 millions d'occurrences. Un pic à 58 millions a même été observé en 2019, avant l'éclatement de la crise du Covid-19. Une preuve que le sujet est "puissant et influent, les activistes environnementaux utilisant Twitter pour sensibiliser [les internautes] à la crise climatique, organiser leurs communautés et créer des connexions avec d'autres partageant leur passion pour la protection de la planète".

Lutter contre la désinformation

La plateforme épingle également des publications ayant généré de nombreuses réactions. Un moyen de lutter contre la désinformation sur le sujet, puisque "Twitter a été identifié comme un vecteur clé pour les climato-sceptiques, qui utilisent ces mêmes moments pour faire dévier les récits dans une autre direction", par exemple lors des importants incendies ayant frappé l'Australie en 2019. Un phénomène notamment favorisé par l'utilisation de botsinformatiques, qui contribueraient à 60 % de l'activité sur Twitter lors de certains événements.

©TWITTER

Sur le mini site web, les gels du Texas, les feux en Australie ou encore les inondations en Indonésie ont été analysés, et des graphiques interactifs permettent de comprendre les causes et les conséquences de ces situations climatiques extrêmes.