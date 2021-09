Attention, une nouvelle arnaque circule sur les réseaux sociaux

Une nouvelle escroquerie circule sur les réseaux sociaux. Il s'agit encore une fois d'une pseudo bonne nouvelle : vous pourriez tenter facilement de gagner une carte cadeau d'une valeur de 1000 euros chez Decathlon. Il n'en n'est évidemment rien. Des personnes peu scrupuleuses usurpent l'identité de la marque et proposent un faux jeu concours. Pour rendre la chose plus crédible elle évoque l'anniversaire des 50 ans de Decathlon (alors que la marque ne fête pas du tout sa moitié de siècle, elle a été créée en 1976). Cette tentative de phishing est d'autant plus vicieuse que ce sont les participants eux-mêmes qui contribuent à la propager : pour pouvoir "bénéficier de l'offre" il faut la diffuser auprès de 20 amis ou 5 groupes de contacts.

L'association de consommateurs française, UFC Que Choisir alerte ainsi sur son compte twitter sur cette nouvelle arnaque.

Contactée par l'UFC Que Choisir, l'enseigne a indiqué avoir remarqué une recrudescence de ces attaques depuis le début de la crise sanitaire. Decathlon indique également qu'ils vont essayer de les limiter. "Il s'agit de tentatives d'arnaques totalement extérieures à Decathlon, que nous ne pouvons pas anticiper. Nous surveillons les réseaux sociaux et Internet. Dès que nous détectons une arnaque, nous agissons le plus rapidement possible pour la rendre inaccessible, afin d'éviter le nombre de clics (plaintes aux réseaux sociaux, mises en demeure auprès des opérateurs techniques responsables de la mise en ligne des contenus)."