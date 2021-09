Cybersécurité : Google et Test Achats lancent un jeu en ligne pour apprendre le b.a.-ba aux internautes

Google et l'organisation de consommateurs Test Achats lancent le jeu en ligne Space Shelter, destiné à aider les internautes à naviguer en toute sécurité. Il doit leur apprendre à sécuriser leur compte internet en passant de l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe à la compréhension de l'authentification multifactorielle et à l'utilisation des paramètres de confidentialité. Durant le jeu, qui met en scène un astronaute à destination d'un abri spatial, les utilisateurs apprennent comment sécuriser leur compte internet en créant des mots de passe forts, en utilisant l'authentification à deux facteurs et comment démasquer les tentatives d'hameçonnage.

"Space Shelter rend l'apprentissage de la cybersécurité plus accessible et tout simplement amusant", commente Julie Frère, porte-parole de Test Achats. "En sensibilisant les gens à la cybersécurité, ils se sentiront plus à même de tirer pleinement parti des possibilités offertes par la technologie."

Google indique bloquer quotidiennement plus de 100 millions de tentatives de phishing, tandis que Google Photos crypte 4 milliards de photos et que Google Play Protect effectue des analyses de sécurité sur 100 milliards d'applications installées.