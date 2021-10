Zoom ne rachètera finalement pas Five9, le spécialiste du "cloud"

La plateforme américaine de visioconférences Zoom a annoncé l'abandon de son projet de rachat du spécialiste du "cloud" (informatique à distance) pour les services clients Five9.

Zoom a indiqué jeudi dans un communiqué que la transaction, qui avait été annoncée à près de 15 milliards de dollars en juillet, n'avait pas été approuvée par les actionnaires de Five9. Selon une lettre datée de fin août, le ministère américain de la Justice avait demandé à l'agence fédérale en charge des communications (FCC) de se pencher sur cette transaction.

Le ministère cherchait à savoir si elle posait des risques pour la sécurité nationale des États-Unis en raison de "participations étrangères ".

Le siège de Zoom est basé à San Jose, en Californie, mais l'entreprise possède un important centre de recherche et développement en Chine. Plusieurs responsables politiques américains ont accusé dans le passé la plateforme d'entretenir des liens étroits avec Pékin. Si elle avait été validée, cette opération financière aurait représenté le plus gros rachat pour Zoom depuis la création de l'entreprise.

Opportunité manquée

Dans un article de blog, le patron de Zoom Eric Yuan a reconnu que cette acquisition aurait représenté une opportunité pour élargir son offre de services professionnels.

"Cela étant, elle n'était en aucun cas essentielle au succès de notre plateforme et n'est pas non plus la seule façon de proposer à nos clients une solution convaincante de centre de contacts", a tempéré M. Yuan.

Le partenariat sur les produits qui liait Zoom et Five9 avant l'annonce du rachat est par ailleurs maintenu. Créé en 2001, Five9 propose une offre d'informatique à distance pour gérer les plateformes de services aux clients particuliers mises en place par les entreprises.

Le groupe situé à San Ramon (Californie) affirme compter plus de 2.000 entreprises clientes dans le monde.

Environ une heure et demi avant l'ouverture de Wall Street, l'action de Zoom montait de 3 % dans les échanges électroniques. Celle de Five9 grappillait 0,3 %.