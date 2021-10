Facebook et WhatsApp sont en perte de vitesse en Belgique

Parmi les consommateurs qui utilisent la téléphonie par Internet, les deux applications les plus utilisées pour passer des appels privés et/ou envoyer des messages sur Internet restent WhatsApp (83 % de ceux qui l'utilisent) et Facebook Messenger (72 %), constate l'Institut belge des postes et des télécommunications (IBPT) dans un rapport publié mardi. Les deux sont toutefois en perte de vitesse par rapport aux deux années précédentes (94 % et 77 %) et perdent du terrain face à la concurrence, constate le régulateur des télécoms. Plus globalement, l'utilisation de la téléphonie par Internet est restée stable ces derniers mois par rapport à 2019 et s'est élevée à 55,4 % en 2021.

Par rapport aux années précédentes, un certain nombre de tendances se poursuivent, analyse l'IBPT. L'utilisation de la télévision sur Internet (40c% en 2021 alors que l'utilisation n'était que de 35c% en 2020) et de la télévision payante ou de la vidéo à la demande (40c% cette année contre 32c% l'an dernier) continue d'augmenter, tandis que celle de la téléphonie fixe poursuit sa baisse (46 % en 2021, pour 53 % en 2020). La pénétration de la téléphonie mobile (93 %), de l'internet à domicile (91 %) et de la télévision numérique (81 %) reste par ailleurs très élevée.

Les consommateurs ont rencontré cette année moins de problèmes avec leur opérateur: ils sont 60 % dans ce cas, une amélioration de 5 % par rapport à 2020. Leur satisfaction à l'égard des tarifs est d'ailleurs stable pour la téléphonie et l'Internet fixe et en hausse pour la téléphonie mobile (score: 3,3 sur 5 en 2020 et 3,5 sur 5 en 2021).

A noter encore que les consommateurs qui connaissent l'outil de comparaison tarifaire de l'IBPT trouvent qu'il est facile à utiliser (score : 3,4 sur 5) et qu'il fournit des résultats pertinents (score : 3,3,sur 5). Parmi les répondants l'ayant déjà utilisé, quatre sur dix (40 %) indiquent que son utilisation les a amenés à changer de plan tarifaire et les deux tiers (35 %) d'opérateur.