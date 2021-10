Pendant six heures ce lundi soir, Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram ont été inaccessibles. Pour Stéphane Bortzmeyer, informaticien à l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic), la panne a sans doute été causée par une erreur humaine ou technique, mais est "exceptionnelle" par sa durée.

