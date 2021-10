Proximus et Belfius lancent l'application bancaire Banx, alternative durable crédible ? "Il ne faut pas avoir peur de se confronter aux géants du web"

"Un véritable trou noir qui aspire tout autour de lui" : comment Facebook est devenue l’application la plus téléchargée au monde

Facebook est actuellement, et de loin, l'application la plus téléchargée au monde. Son empire ne cesse de s'étendre et de se diversifier. Mais si le réseau social et ses filiales semblent indétrônables, l'hégémonie du groupe n'est pourtant pas gravée dans le marbre.