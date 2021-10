Proximus et Belfius lancent officiellement Banx, leur offre bancaire 100 % numérique

Présenté comme un outil durable et adapté au monde moderne, Banx débarque officiellement sur le marché belge. Il est le fruit d'une coopération rapprochée entre Proximus et Belfius.

Annoncé dès le début de l'année 2021 par ses fondateurs, Banx vient officiellement d'être lancé en Belgique. Derrière ce nouveau service bancaire entièrement numérique, on retrouve deux acteurs majeurs du paysage belge : Proximus et Belfius. Les deux entreprises ont décidé de collaborer afin de proposer une "nouvelle app bancaire qui vise à encourager les utilisateurs à faire des choix plus pondérés et durables", expliquent-elles. "De plus, Banx est une initiative belge avec un solide ancrage local. Aujourd'hui, l'app mène déjà à une douzaine de partenaires locaux, les rapprochant ainsi des éco-consommateurs pour rendre les services bancaires durables accessibles à tous."

Tom Discart, responsable Banx chez Proximus, soulignait l'importance et la pertinence de ce nouveau produit dans une société qui ne cesse de se moderniser. "Le développement du numérique bouleverse les usages : tout est immédiatement disponible , les commandes passées aujourd'hui, sont livrées le lendemain. Banx incite à repenser ce mode de vie. 100% numérique par nature."

Banx n'est pas réservé aux clients de Proximus, mais est ouvert à tous. Dans son objectif de durabilité, il permettra notamment aux utilisateurs de mesurer l'empreinte environnementale de leurs achats. De la sorte, Banx souhaite encourager ses utilisateurs à effectuer des choix plus durables.

Plus d'informations à venir.