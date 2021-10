Electronic Arts pourrait changer le nom de son jeu de football "Fifa"

L'éditeur américain Electronic Arts réfléchit à "renommer" son jeu vidéo de football "Fifa", expliquant être en train de "réviser" son accord sur les droits de l'appellation de son titre à succès avec la Fédération internationale de football, a-t-il annoncé jeudi.

"À l'avenir, nous étudions (...) l'idée de renommer nos jeux de football. Cela signifie que nous révisons notre accord sur les droits de l'appellation du jeu avec la Fifa, qui est distinct de tous nos autres partenariats et licences officiels dans le monde du football", a indiqué Cam Weber, patron d'EA Sports, dans un communiqué.

Leader incontesté du genre grâce notamment à ses licences (vrais noms des joueurs, équipes, stades...), "Fifa" est développé chaque année par Electronic Arts depuis 1993. Sa dernière mouture, "Fifa 22", a été commercialisée début octobre.

Jeu vidéo le plus vendu en Europe en 2020 devant "Animal Crossing : New Horizons" et "Mario Kart 8 Deluxe", selon l'institut Gfk, "Fifa 21" s'est écoulé à 1,3 million d'exemplaires l'an dernier rien qu'en France.

Son concurrent, l'éditeur japonais Konami, a déjà décidé l'abandon du nom "Pro Evolution Soccer", série adulée dans les années 2000 mais en perte de vitesse depuis près d'une quinzaine d'années, au profit d'"eFootball" pour sa propre simulation.

Cette dernière, désormais distribuée gratuitement pour mieux concurrencer la production d'Electronic Arts, a toutefois déçu lors de son lancement fin septembre, les joueurs pointant ses bugs et ses graphismes "horribles".