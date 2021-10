Les membres d'une plateforme de cryptomonnaies bloquée réclament une compensation de l'Etat belge

Environ 18 000 membres de la plateforme de médias sociaux et de cryptomonnaie Vitae, qui a été bloquée dans le cadre d'une enquête pour fraude, se sont unis et ont engagé un avocat belge. Ils demandent une compensation parce qu'ils n'ont plus accès à la plateforme et vont poursuivre l'État belge. Le groupe l'a annoncé dans un communiqué de presse.

Fin juin, le ministère public fédéral a mis hors ligne Vitae.co et Vitaetoken.io, la plateforme de médias sociaux et le site web à l'origine de la cryptomonnaie. Une grande quantité de cryptomonnaies a également été saisie. Un groupe de Belges à l'origine de Vitae est soupçonné d'une fraude pyramidale internationale, dans laquelle des dizaines de millions de dollars auraient été collectés dans le monde entier. Le site web Vitaetoken.io comptait plus de 200 000 utilisateurs.

Quelque 18 000 membres de Vitae, dont des Belges, des Néerlandais, des Allemands, des Français, des Vietnamiens, des Indiens, des Ghanéens et des Suisses, ont contacté l'avocat belge Hans Van de Wal. Une douzaine d'entre eux, dont des Belges, des Néerlandais et un Allemand, prennent les devants.

L'avocat poursuivra l'État belge la semaine prochaine, car les membres estiment que "Vitae n'était pas un système de fraude" et qu'ils "n'ont jamais perdu un seul euro ou dollar avant que le système ne soit bloqué par la justice belge".

"Je trouve étrange de voir les droits de propriété de ces personnes retirés ou restreints sur la base de crimes prétendument commis par d'autres personnes", déclare Maître Van de Wal. "Ils n'ont pas été étiquetés comme suspects. C'est comme si rien n'avait été volé lors d'un cambriolage, mais qu'ensuite, 'dans l'intérêt de l'enquête', tout le contenu des maisons des victimes était confisqué."

Mi-septembre, le maître Van de Wal a envoyé une mise en demeure à l'État belge, mais celle-ci est restée sans réponse. C'est pourquoi il convoquera l'État la semaine prochaine.