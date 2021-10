Elon Musk tacle Jeff Bezos sur Twitter

Alors que l'écart entre les deux hommes les plus riches du monde s'est un peu creusé, Elons Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, n'a pu s'empêcher de porter un coup à Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et de Blue Origin. Sur Twitter, Musk a répondu à un message de Bezos par une médaille d'argent.

M. Musk a vu sa fortune augmenter de quelque 9 milliards de dollars ce vendredi, après qu'une transaction d'investisseurs a évalué sa société spatiale SpaceX à plus de 100 milliards de dollars, soit plus de quatre fois plus que son rival Blue Origin. Selon l'indice des milliardaires de l'agence de presse financière Bloomberg, M. Musk possède désormais une fortune de 222 milliards de dollars, dont les trois quarts environ proviennent du constructeur de voitures électriques Tesla. Bezos a quant à lui 190,8 milliards de dollars derrière son nom.

Médaille d'argent

Lundi, M. Bezos a publié sur Twitter l'image d'un article de presse négatif de 1999 sur son conglomérat Internet Amazon. "Écoutez et soyez ouvert, mais ne laissez personne vous dire qui vous êtes", a-t-il commenté. "Aujourd'hui, Amazon est l'une des entreprises les plus prospères du monde, ayant révolutionné deux secteurs complètement différents."Et à ce message, Musk a simplement répondu par un emoji représentant... une médaille d'argent.

Avec cette pique, Musk ajoute à la querelle publique entre les milliardaires, qui veulent tous deux changer radicalement l'industrie spatiale. Blue Origin conteste actuellement un contrat du gouvernement américain avec SpaceX pour développer la technologie permettant de renvoyer des personnes sur la Lune et a également accusé Musk et ses entreprises de ne pas respecter les règles du jeu, tandis que Bezos a déjà été accusé par Musk d'être un "copieur" en ce qui concerne son entreprise spatiale.