Nos données personnelles sont de plus en plus plébiscitées par les applications de nos téléphones.

Même supprimées, les applications Facebook et Instagram conserveraient nos données personnelles durant des mois

La majorité des applications que nous utilisons sur nos téléphones utilisent nos données personnelles, c'est un fait avéré. Mais la manière dont nos données personnelles sont utilisées est aujourd'hui au coeur des préoccupations des utilisateurs. Ainsi, les experts en cybersécurité VPN Overview ont récemment mené une étude sur les 10 applications les plus téléchargées en 2021. Le but ? Se rendre compte de la quantité de données que chacune d'entre elles conserve et durant combien de temps.

Au terme de cette analyse, il en ressort que Facebook est l'application la plus intrusive lorsqu'il s'agit de récolter nos données. Avec 10 millions de téléchargements au cours de l'année écoulée, le réseau social continue de stocker nos données durant 180 jours, même après que l'application ait été supprimée. Il en est de même pour Zoom et Google Meet.

De son côté, Instagram, avec ses 16 millions de téléchargements, est la seconde application la plus intrusive en termes de récolte de données personnelles. Elle conserve nos données 90 jours après avoir été supprimées. Enfin, TikTok, avec plus de 22 millions de téléchargements, soit l'application la plus téléchargée, arrive en troisième position de ce classement.