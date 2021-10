Telenet va mettre hors ligne l'espace web de 60 000 clients

Proximus et Belfius lancent l'application bancaire Banx, alternative durable crédible ? "Il ne faut pas avoir peur de se confronter aux géants du web"

Pour Proximus, il s'agit d'une nouvelle corde à son arc dans l'éventail des services qu'il propose. De la sorte, il veut s'inscrire de plus en plus en "concurrence" avec les géants du web américain. Tout en ayant un positionnement plus durable, en partenariat avec Belfius.