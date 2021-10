Orange Belgium inaugure son premier "5G Lab" à destination des entreprises

Orange Belgium a officiellement inauguré mercredi à Anvers son premier "5G Lab" en Belgique. L'opérateur télécom y accueillera toute entreprise souhaitant découvrir, tester et développer de nouveaux cas d'utilisation innovants de cette technologie de réseau. L'objectif est de libérer tout le potentiel de la 5G. Le projet anversois est déjà le huitième 5G Lab d'Orange en Europe, mais le premier en Belgique. L'opérateur affirme qu'il y rassemble toutes les connaissances et l'expertise dont il dispose sur les applications de la 5G pour "l'industrie intelligente". D'une part, la société lance un programme permettant aux entreprises de découvrir la 5G et ses applications existantes, et d'autre part, il existe également un programme visant à développer et à tester de nouvelles applications et de nouveaux produits.

"Le 5G Lab combine le meilleur de deux mondes: tout le potentiel du réseau de test 5G d'Orange peut être utilisé pour valoriser les processus industriels et le savoir-faire économique des entreprises portuaires dans des cas d'usage très spécifiques", a relevé le ministre flamand des Médias Benjamin Dalle (CD&V), présent à l'inauguration. "Cela n'est possible que grâce aux partenariats solides qui existent dans le port. C'est également l'un des objectifs du gouvernement flamand : poursuivre le développement de la 5G en Flandre et mettre la Flandre sur la carte en tant que région intelligente dotée d'une infrastructure physique et numérique performante."

Parmi les applications déjà présentées dans le laboratoire, il y a notamment un bras robotique contrôlé à distance par des lunettes intelligentes et des caméras pouvant être placées sur des trains pour les transformer progressivement en des véhicules ferroviaires à conduite autonome. Ou encore un travailleur de terrain augmenté qui effectue une intervention de maintenance ou de réparation à distance à l'aide de lunettes de réalité augmentée qui lui fournissent des informations en temps réel ou bien la surveillance des machines en fonction de leur état, avec les données des capteurs projetées en réalité augmentée lors de l'observation des paramètres d'une machine.

À chaque fois, il semble que le réseau 5G fournit la bande passante, la fiabilité et l'efficacité dont les applications ont besoin.