Panne massive d'OVHcloud : l'hébergeur présente "ses plus sincères excuses"

OVHcloud, le groupe français qui est l'un des champions européens du cloud (informatique dématérialisée) a été victime pendant plus d'une heure d'une panne importante mercredi répercutée sur de très nombreux sites internet, alors que le groupe est en pleine introduction en Bourse.

La panne, signalée à partir d'environ 09H00 (07H00 GMT) sur le site de référence Downdetector, a affecté d'innombrables sites de commerces, lieux culturels et entreprises, devenus complètement inaccessibles aux internautes.

Basée à Roubaix (Nord), la société de plus de 2.400 salariés et 632 millions d'euros de chiffre d'affaires est l'une des vedettes de la tech française. Elle s'est d'abord imposée comme hébergeur de sites web puis a réussi à construire une offre européenne sur un marché du cloud largement dominé par les géants américains tels qu'Amazon, Microsoft ou Google.

Le pic de signalements de la panne a été atteint vers 09H45, avant qu leur nombre ne commence à baisser, et que des opérateurs de sites internet touchés ne commencent à signaler la reprise de l'activité de leur site, et le rétablissement des services d'OVHcloud.

Le fondateur et président d'OVHCloud Octave Klaba a dans un tweet attribué la panne à "une erreur humaine", et indiqué qu'elle concernait le "backbone", c'est-à-dire le réseau de télécommunications qui relie toutes les infrastructures d'OVHCloud. Elle s'est produite à la suite d'une intervention sur un routeur à 9H12 (heure française) aux Etats-Unis, a expliqué la société ensuite dans un communiqué.

OVHcloud a présenté "ses plus sincères excuses" à ses clients touchés, et promis de "faire preuve de la plus grande transparence sur les causes et les conséquences" de l'incident.

La panne survient à un très mauvais mauvais moment pour OVHcloud, qui est en train de proposer ses titres aux investisseurs dans le cadre d'une entrée en Bourse prévue pour vendredi. OVHcloud avait déjà été victime d'un incendie en mars dans un centre de données à Strasbourg, qui avait également provoqué de grosses perturbations sur de nombreux sites internet.

Sur Downdetector, de nombreuses sociétés ou particuliers se sont plaints de l'indisponibilité de leurs sites internet, ou de problème tels qu'impossibilité d'accéder à leurs emails, voire à leur ligne téléphonique.

"Mauvaise configuration d'un routeur"

Sur Twitter, Octave Klaba a expliqué que la panne était liée à une manipulation technique décidée par OVHcloud à la suite d'une multiplication des attaques DDOS (qui visent à saturer les serveurs de la victime en l'ensevelissant sous les requêtes).

"Ces derniers jours, l'intensité des attaques DDoS a beaucoup augmenté. Nous avons décidé d'augmenter notre capacité de traitement de ces attaques en ajoutant de nouvelles infrastructures" dans un centre de données d'OVHcloud aux Etats-Unis, a-t-il indiqué.

"Une mauvaise configuration du routeur a provoqué la panne" du réseau, a-t-il ajouté.

OVHcloud veut faire son entrée en Bourse vendredi avec une levée de fonds espérée à 350 millions d'euros, pour une valorisation de l'entreprise entre 3,5 et 3,75 milliards d'euros.

Octave Klaba et sa famille resteront largement majoritaires à l'issue de l'opération.

Les dirigeants du groupe en forte croissance prévoient un taux de croissance des ventes de 25 % à l'horizon 2025, mais ont prévenu qu'il n'y avait pas de distribution de dividendes prévue pour les futurs actionnaires, le groupe voulant se concentrer avant tout sur l'investissement, avec 2 milliards d'euros prévus sur la période 2020-2025.

Les fournisseurs de cloud mettent à la disposition de leurs clients les énormes capacités informatiques de leurs centres de données, avec un avantage en termes de coût et d'adaptation permanente aux variations des besoins en puissance de calcul et de stockage.

L'introduction en Bourse d'OVHcloud doit être la troisième cette année pour une grande entreprise française de la tech, après celle de la pépite musicale Believe en juin et celle en septembre de la société de distribution de produits de cybersécurité Exclusive Networks.