Apple annonce sa nouvelle gamme de produits lors de la Keynote mais aussi un... chiffon!

La keynote du 18 octobre a soufflé l’industrie de l’informatique avec ses nouveaux MacBook. Décliné en deux formats (14 et 16″), le nouveau MacBook perd un atout de taille avec le retrait de la Touch Bar, qui faisait tout le charme de son ancêtre. La petite zone tactile disparaît au profit d’un nouveau clavier, qui récupère ses bonnes vieilles touches de fonction.

Autre annonce attendue: les nouveaux AirPods! Les AirPods voient leur design changer avec de plus longues tiges et un look plus compact. Ils sont désormais équipés d’un capteur de force qui permettra de contrôler la musique et les appels téléphoniques. Cette troisième génération d'AirPods devrait fournir des basses plus puissantes et des hautes fréquences plus précises et propres. Cette nouvelle génération est également résistante à la sueur et à l’eau. On note également une évolution notable au niveau de l’autonomie. Les AirPods de troisième génération pourront tenir jusqu’à 6 heures d’affilée avec une seule charge.

Mais c’est à l’ouverture de l’Apple Store qu’Apple a dévoilé le clou du spectacle. Son… chiffon.

Oui, Apple lance un chiffon. Ou plutôt, une chiffonnette. Elle n'est pas connectée mais elle permet assurément de garder propre et brillant un écran plein de taches de doigts et de poussières. Le tout pour 25 euros !

La Chiffonnette sera disponible dès le 26 octobre.