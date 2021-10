Facebook Inc. s'apprête à changer de nom

La maison-mère des réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp, Facebook Inc., est sur le point de changer de nom. L'information a été relayée par le site américain spécialisé dans les nouvelles technologies The Verge. Mark Zuckerberg, patron du groupe, devrait s'exprimer sur le sujet lors de la conférence Connect du 28 octobre prochain.

Ce nouveau nom, selon The Verge, devrait refléter les ambitions du groupe dans le metaverse (contraction de méta-univers), ce concept récent qui décrit une prochaine génération d'Internet, une sorte de doublure numérique du monde physique. En juillet, Mark Zuckerberg déclarait que dans les années à venir, "les gens ne nous verraient plus simplement comme une entreprise de réseaux sociaux, mais comme une entreprise du metaverse".

Le changement de nom concernerait la société mère, mais sans doute pas le réseau social Facebook, tout comme les autres réseaux sociaux du groupe qui comptabilisent ensemble plusieurs milliards d'utilisateurs. D'autres sociétés sont également passées par un changement de nom, notamment Google, dont la maison-mère s'appelle désormais Alphabet Inc.

Contacté, un porte-parole de Facebook s'est refusé à tout commentaire.