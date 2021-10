PayPal veut racheter la plateforme d'images Pinterest

La société de paiement PayPal envisage de s'étendre aux médias sociaux en rachetant Pinterest, qui est principalement connu comme plateforme numérique d'images. L'agence de presse Bloomberg rapporte, sur la base d'initiés, que les sociétés sont en pourparlers pour une éventuelle fusion. PayPal offrirait 70 dollars par action Pinterest, ce qui valoriserait la société internet à 45 milliards de dollars (38,6 milliards d'euros). Les membres de Pinterest peuvent "épingler" des images qu'ils trouvent en ligne et les organiser par thème, par exemple pour trouver de l'inspiration pour leur intérieur. À l'instar d'autres sociétés de médias sociaux, l'entreprise gagne surtout sa vie grâce aux annonceurs.

Au plus fort de la crise du coronavirus, le site a gagné en popularité parce que les gens étaient chez eux. L'été dernier, l'entreprise a reconnu que l'intérêt pour Pinterest commençait à faiblir après l'assouplissement de nombreuses mesures sanitaires. Cette année, la valeur de Pinterest a chuté de 16 % en bourse.

PayPal, qui a bénéficié du passage aux achats en ligne depuis le début de la pandémie, a été actif sur le marché des acquisitions ces dernières années. En 2018, elle a racheté la société suédoise iZettle, connue entre autres pour ses appareils à code PIN pouvant être actionnés par smartphone. Un an plus tard, PayPal a acheté le comparateur de prix Honey Science Corp pour 4 milliards de dollars.

On ne sait pas encore quels sont les projets de PayPal pour Pinterest. Les négociations sont en cours et pourraient même être rompues, soulignent les initiés. Les porte-paroles de la société de paiement et de Pinterest ont refusé de commenter les rumeurs de rachat, comme l'a indiqué Bloomberg.