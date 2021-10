Proximus accélère le déploiement de la fibre: voici les 15 communes wallonnes où le réseau va débarquer

Proximus et Unifiber ont entamé le déploiement de la fibre optique dans 15 nouvelles villes wallonnes, en plus de celles déjà annoncées. L'opérateur a l'ambition d'ouvrir son réseau à ses concurrents pour le rentabiliser.

Proximus et Unifiber, co-entreprise créée en juillet dernier par l'opérateur télécom et Eurofiber, va déployer la fibre optique dans 15 nouvelles villes du territoire wallon, apprend-on ce mercredi. Ce déploiement devrait également permettre la création de plus de 1250 emplois dans la région.

Depuis sa création, Unifiber, qui emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes, a entamé les discussions avec 7 communes wallonnes. A noter que le réseau déployé par Proximus et Unifiber est entièrement ouvert, ce qui permettra à tous les opérateurs de l'utiliser pour proposer leurs services. Une façon de rentabiliser l'investissement, qui se porte à 5 milliards d'euros, précise Guillaume Boutin, le CEO de Proximus.

"Dans les prochains mois, de plus en plus de Wallons pourront découvrir par eux-mêmes cette expérience ultime du haut débit pour surfer, regarder du contenu en streaming, jouer et travailler à la vitesse de la lumière", ajoute-t-il.

Après Charleroi, Liège, Namur et Mons puis La Louvière, Chapelle-lez-Herlaimont, Seraing, Soignies, voici les nouvelles communes où le déploiement est entamé:

Boussu, Colfontaine, Frameries, Ath, Nivelles, Braine-Le-Comte et Tubize, Waterloo, Morlanwelz et Saint-Ghislain, Jodoigne, Huy, La Hulpe et Jemeppe-sur-Sambre.

Plus d'informations à venir en cours de journée.