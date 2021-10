L'application Uber se dote d'une nouvelle fonctionnalité à Bruxelles

A partir de ce jeudi, les informations relatives aux transports en commun seront répertoriées dans l'application Uber dans la rubrique "Transports en commun", ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce changement, qui sera effectif sur la région bruxelloise, va ainsi prodiguer aux utilisateurs de nouvelles options pour leurs trajets.

En plus des services LVC (location de voitures avec chauffeur) et de micromobilité Lime (vélos et trottinettes) déjà disponibles, il sera en effet possible de planifier son déplacement en bus, train, tram, métro ou à pied. Les informations des transports publics seront transmises en temps réel dans l'application, pour une planification de trajet optimisée.

L'application va générer un plan de trajet détaillé, qui comprendra les itinéraires disponibles en transports publics, y compris les heures de départ et d'arrivée en direct et les indications pour emprunter les différents bus, métros ou trams. Une option qui n'est pas sans rappeler l'application Citymapper, disponible en Belgique dans les villes de Bruxelles et Anvers.

Vente de tickets non incluse

A noter que dans l'application Uber, la vente de tickets relatifs aux transports en commun proposés n'est pas incluse.

Depuis février 2014, Uber permet aux Bruxellois de se mettre en relation avec des centaines de chauffeurs à travers UberX - l’option bon marché, sûre et fiable avec des chauffeurs professionnels - et UberBLACK - proposant des courses plus exclusives en voitures de luxe conduites également par des chauffeurs professionnels.