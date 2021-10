Plus de 50 heures de direct et 51 streamers sont prévus pour cette édition.

Des streamers unis pour la bonne cause: le ZEvent 2021 vient d'être lancé, déjà près de 500.000 euros récoltés

Les habitués de la plateforme de streaming Twitch le savent probablement : ce week-end se tient la sixième édition du ZEvent, un projet caritatif réunissant plusieurs streamers et créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary.

Le but ? "Rassembler plusieurs animateurs spécialisés dans le streaming de jeux vidéo sur Internet pour un marathon s'étalant sur tout un week-end", explique le site de l'événement. Pendant plus de 50h de direct, les participants vont se mobiliser pour récolter des dons. Au programme : des jeux vidéos, de la musique et des surprises ! Pour inciter les spectateurs à donner, les streamers ont prévu des défis à réaliser lorsque certains paliers seront atteints, allant des coupes de cheveux improbables au semi-marathon.

Comme chaque année, les dons récoltés seront reversés à une association. Cette fois, les créateurs du ZEvent ont choisi de soutenir Action contre la faim, qui lutte depuis plus de 40 ans contre toutes les causes et les conséquences de la faim.

L'événement commençait ce vendredi et se terminera le 31 octobre. Les streamers espèrent comme chaque année battre le record de l'année précédente. En 2020, le ZEvent avait récolté 5.724.377 € pour l'Institut Pasteur. A l'heure d'écrire ces lignes, soit une heure à peine après le lancement de l'événement, la cagnotte comptait déjà près de 260.000€. A 19h, 2.000 plaques ont été vendues... montant la cagnotte à près de 500.000 euros ! En route pour le record ?