Pourquoi Meta, le nouveau nom de Facebook, est moqué en Israël

Le changement de nom du groupe Facebook, qui a eu lieu ce jeudi, a fait couler beaucoup d'encre. Désormais nommée "Meta", l'entreprise de Mark Zuckerberg entend faire un bond vers l'avenir et rêve d'un futur où les 'metaverses' feront partie de notre quotidien. Comme on pouvait s'y attendre, le changement de nom a été moqué par de nombreux internautes. Et c'est particulièrement le cas en Israël.

Dès l'annonce du nouveau nom, le #FacebookDead (#FacebookMort) est devenu viral sur Twitter. Et pour cause : le mot "meta" est proche du mot hébreu signifiant "morte". L'annonce a donc fait rire de nombreuses personnes. "La communauté juive se moquera de ce nom pendant des années", écrit l'une d'entre elles.

"Merci de donner une bonne raison de rire à ceux qui parlent hébreu", se moque un autre internaute sur le réseau social.

Des moqueries de toute part

Outre les israéliens, les francophones aussi ont pu s'amuser à détourner le nouveau nom de Facebook. "Meta Petite Laine", "Meta cagoule"... Les internautes s'en sont donnés à cœur joie.

Certains ont aussi remarqué que sur Instagram, application appartenant au groupe, Meta n'avait pas pu récupérer le nom d'utilisateur @meta, devant se rabattre sur @wearemeta. Décidément...