Facebook authentifie par erreur une fausse page d'Elon Musk

Avec plus de 153 000 abonnés et nommée explicitement "Elon Musk", cette page Facebook a induit en erreur de nombreux internautes, notamment avec des arnaques au bitcoin. Le réseau social a validé officiellement cette page, alors qu'il ne s'agissait pas d'un véritable compte du patron de Tesla.

La page, dont l'adresse web comportait les caractères "ElonMuskoffici", a en fait été créée en 2019 et a changé de nom plusieurs fois (6 fois rien qu'en 2021 !). Mais surtout, dans sa description, il était explicitement indiqué qu'il s'agissait d'une fanpage. Facebook a donc commis une erreur en l'authentifiant comme officielle avec un badge bleu.

Surprenant, d'autant plus que les utilisateurs doivent remplir un formulaire et fournir une preuve de leur identité (passeport, permis de conduire, facture...) afin que leur page soit authentifiée. Or, le gestionnaire de la fanpage incriminée était localisé en Égypte, tandis qu'Elon Musk vit aux États-Unis...

Faux bons plans

Ce début de semaine, la page a été supprimée, mais plusieurs arnaques au bitcoin ont eu le temps d'être publiées. Le milliardaire étant un fervent amateur de cryptomonnaies, les abonnés se sont vus proposer des bons plans, en envoyant des bitcoins à une adresse précise dans l'espoir de voir leur mise démultipliée. Ce qui, bien sûr, n'était pas le cas.

A ce jour, le groupe Meta (nouveau nom de la maison mère de Facebook) n’a pas encore commenté cette affaire.