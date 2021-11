Le Chinois Tencent présente ses premières puces électroniques "maison"

Le groupe technologique chinois Tencent a présenté ce mercredi ses premières puces informatiques "maison". Il s'agit d'une étape importante dans les efforts déployés par la Chine pour ne plus être dépendante des autres pays sur le plan technologique. Tencent a dévoilé trois puces lors de sa conférence annuelle sur les services cloud. Il s'agit d'une puce d'intelligence artificielle (IA) pour les applications de recherche et de recommandation, d'un autre type pour la compression des fichiers vidéo et d'une puce réseau pour les serveurs cloud.

"Les puces sont les composants clés du matériel et l'infrastructure centrale de l'internet industriel", a souligné Dowson Tong, responsable des services de cloud et des applications intelligentes chez Tencent. L'entreprise tire l'essentiel de ses revenus des jeux vidéo et du réseau social WeChat, mais elle propose également des services de cloud computing et possède des plateformes de streaming musical et vidéo. Tous ces services en ligne sont de plus en plus soumis à l'ingérence du gouvernement chinois.

Avec le développement de ses nouvelles puces informatiques, Tencent se conforme également aux objectifs du président chinois Xi Jinping. Il a fait de l'autosuffisance technologique de la Chine l'une de ses principales priorités et a alloué des milliards de dollars de fonds publics pour aider les entreprises locales à faire face aux sanctions américaines dans le secteur des semi-conducteurs.

Tencent n'est pas la seule entreprise chinoise à s'être lancée dans le développement de puces informatiques. Le géant de l'internet Alibaba a dévoilé une nouvelle puce de serveur au début du mois, tandis que le groupe de moteurs de recherche Baidu a déjà lancé une puce d'IA pour les voitures à conduite autonome, entre autres. ByteDance, la société à l'origine de l'application vidéo TikTok, est en train de constituer une équipe pour concevoir des puces de serveur.