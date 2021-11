L'application d'authentification Itsme n'était pas fonctionnelle, pendant un certain temps lundi matin, en raison d'un souci technique. Cependant, le problème est à présent résolu, indique Sylvie Vandevelde, porte-parole de Belgian Mobile ID, le consortium de banques et d'opérateurs télécoms qui a développé l'outil. Selon Sylvie Vandevelde, on ne sait pas encore exactement ce qui a provoqué cette interruption. Mais dans tous les cas, il s'agirait d'un "problème au niveau du réseau".