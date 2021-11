La valeur d'une nouvelle cryptommonaie inspirée du nouveau nom Twitter d'Elon Musk décolle de 560 %

Une action - même insignifiante - d'Elon Musk peut avoir des répercussions disproportionnées, et ce notamment dans le secteur des cryptomonnaies.

Ainsi, ce lundi, le patron de Tesla et SpaceX a tout d'un coup décidé de modifier le nom de son profil Twitter en "Lord Edge". Quelle importance, nous direz-vous ? Une importance financière, puisque seulement quelques heures plus tard, un "memecoin" est apparu sur la blockchain Ethereum. Pour rappel, les memecoins sont des jetons numériques, ou "tokens", inspirés de blagues, sarcasmes, jeux de mots ou "memes" populaires sur les réseaux sociaux.

Le cours du "Lord Edge", identifié par le sigle EDGELON sur la plateforme, affichait ce mardi en fin de matinée un volume d'échange de plus de 11,2 millions d'euros, et son prix avait gagné en valeur plus de 560 % sur les précédentes 24 heures, à 0,00001653 euros. Ces données proviennent de la plateforme CoinMarketCap.

Prudence

Le logo du EDGELON est un chien marron aux cheveux verts, habillé d'un costume violet, et avec un tatouage "$EDGELON" sur le front et une cigarette à la bouche. Sur le site web qui lui est dédié, ses fondateurs indiquent que la cryptomonnaie permettra de "prédire le futur des missions lunaires". Une référence aux prochaines missions d'exploration de la Lune, qui font partie des projets d'Elon Musk via la collaboration de SpaceX avec la Nasa.

Mais revenons à la nouvelle cryptomonnaie. Prudence, car dans une vidéo de présentation publiée sur Twitter, les développeurs du token affirment que la cryptomonnaie a été créée par Elon Musk lui-même. Ce qui est faux. Et en ce moment, les arnaques aux cryptomonnaies se multiplient, comme tout récemment avec le jeton SQUID lié à la série Squid Game.

A noter qu'Elon Musk a depuis rechangé son nom sur Twitter.