Netflix lance des films courts de type TikTok pour les enfants

La plateforme de streaming Netflix lancera la semaine prochaine un essai aux États-Unis et en Amérique du Sud avec des films courts, de type TikTok, destinés aux enfants. Il s'agit de courts métrages que les enfants peuvent regarder dans l'application pour iPhone et qui présentent des parties de films et de séries pour enfants existant sur Netflix. L'objectif de cet essai est de trouver des moyens de donner aux clients un meilleur aperçu de ce qui est disponible sur la plateforme. Netflix veut également utiliser ce nouveau format de vidéos courtes pour atteindre un public plus jeune, qui regarde actuellement plus de vidéos sur TikTok et YouTube.

Contrairement à TikTok, les courts métrages de l'application Netflix sont présentés horizontalement, en pleine largeur. Les enfants pourront regarder jusqu'à maximum 20 clips à la suite.