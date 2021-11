Un ordinateur Apple-1 vendu 400.000 dollars aux enchères en Californie

Un Apple-1, premier modèle d'ordinateur jamais commercialisé par la firme à la pomme à partir de 1976 et dont il ne reste plus que quelques dizaines d'exemplaires au monde, a été vendu mardi aux enchères 400.000 dollars.

L'ordinateur, en état de marche et d'autant plus rare qu'il est doté d'un boîtier en bois exotique, était estimé entre 400.000 et 600.000 dollars par la maison John Moran qui organisait les enchères à Monrovia, près de Los Angeles.

Un Apple-1 comme celui-ci avait été vendu plus de 900.000 dollars en 2014 par la maison Bonhams.

La société fondée par Steve Wozniak et Steve Jobs n'a construit au total que 200 Apple-1, tous assemblés à la main chez Jobs, dont la plupart s'étaient vendus à l'époque pour la somme de 666,66 dollars.

Selon l'expert Corey Cohen, interrogé par le journal Los Angeles Times, 60 Apple-1 sont recensés à ce jour mais seuls 20 d'entre eux fonctionnent toujours.

L'exemplaire est d'autant plus original qu'il est doté d'un boîtier en bois exotique, le koa, originaire des îles Hawaï. Il n'existe que six exemplaires connus d'Apple-1 avec boîtier en koa, selon le catalogue de la maison John Moran.

En 1976, les Apple-1 étaient parmi les premiers modèles d'ordinateurs personnels déjà assemblés (avec les composants déjà soudés sur la carte-mère en particulier) mais ils se vendaient souvent sans boîtier ni clavier.

L'exemplaire mis en vente mardi avait été acheté à l'époque par un professeur du Chaffey College. Il l'avait revendu en 1977 à l'un de ses étudiants, qui l'a conservé jusqu'à ce jour.