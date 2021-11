Panne chez Google: Snapchat et Spotify connaissent de gros problèmes ce soir

D'après le site Down Detector, Snapchat, Spotify et même Google sont en panne ce soir. Des utilisateurs ont en effet signalé qu'ils ne pouvaient plus se rendre sur ces sites et réseaux sociaux depuis depuis 18h30 environ. Snapchat semble être le plus touché de tous, et la société a fait savoir qu'elle travaillait pour réparer ça. Plusieurs internautes connaissent des difficultés avec Discord ou même Pokémon Go.

Ces problèmes seraient cependant dus à une panne généralisée au niveau de Google Cloud. Google a fait savoir que les problèmes avaient été partiellement résolus aux alentours de 20h30, mais des soucis (moindres) subsistent encore à 21h.