"123456", "password", "anderlecht": quels sont les mots de passe les plus utilisés?

Nord VPN a réalisé, avec des chercheurs spécialisés en cybersécurité, une étude dans 50 pays. Le but ? Découvrir les mots de passe les plus employés aux quatre coins du globe.

Si plusieurs campagnes existent pour sécuriser et diversifier un maximum les différents codes de sécurité, il existe encore trop de mauvais élèves à l'échelle mondiale. Le mot de passe le plus employé est "123456", suivi d'un classique "123456789" et "12345". En quatrième position arrive "qwerty" et "password" complète le top 5.

Plus loin dans le classement, des mots comme "dragon", "monkey", "princess" et "football" sont très utilisés. Ce dernier a d'ailleurs une place assez importante en Belgique.

Chez nous, derrière l'intouchable "123456", "newmember" et "azerty" trouvent une place sur le podium. "anderlecht" et "standard" sont également très utilisés dans le Royaume.

Pour éviter de se faire hacker, il est donc important d'avoir un mot de passe propre à soi et il ne faut pas hésiter à le modifier de temps en temps pour complexifier la tâche des pirates.