Vous n'aimez pas la foule ? Cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps devrait vous séduire

Google vient de l'annoncer sur son blog, son application de géolocalisation Google Maps va se doter d'une nouvelle fonction.

Jusqu'à présent, il était possible de voir les embouteillages sur la route. Mais très bientôt, grâce au nouvel onglet Area Busyness, la densité de population - piétonne cette fois-ci - sera visualisable dans un quartier, une rue commerçante, l'intérieur d'un lieu public... En ces temps de Covid, ou tout simplement pour ceux qui préfèrent effectuer leurs achats au calme ou se promener en toute tranquillité, la nouvelle fonction tombe à pic.

Comme pour un bouchon sur la route, la rue ou le lieu bondé sera indiqué par une couleur différente du reste de la carte. Une manière simple d'éviter un bain de foule inutile, ou bien au contraire de rechercher l'animation, en soirée par exemple.

En cliquant sur la zone concernée, il sera possible d'avoir les caractéristiques du lieu peuplé, ainsi que des statistiques sur sa fréquentation en général.

Trouver son magasin préféré dans le centre commercial

Par ailleurs, une autre mise à jour de l'application est prévue, toujours liée au thème du shopping. Les cartes de l'intérieur des bâtiments deviendront plus précises. Il sera donc possible de repérer plus facilement les magasins ou les cafés et restaurants dans les centres commerciaux, les aéroports, les gares... Cela implique bien sûr que Google possède suffisamment d'informations sur les lieux en question. On peut donc penser qu'au début, seuls quelques grands bâtiments auront leur carte détaillée.

D'après Google, les deux innovations décrites ci-dessus seront mises en place avant les fêtes à l'échelle mondiale.

A noter que le suivi d'une livraison sur la carte Google Maps ou l'affichage des prix et services d'un établissement horeca font partie des futures mises à jour sur lesquelles travaille le géant de la tech.