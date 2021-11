Les entreprises belges peuvent désormais diffuser leur publicité sur TikTok

Le réseau social très populaire TikTok permet désormais aux entreprises belges de cibler leurs publicités sur la plateforme, qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs.

Jusqu'à présent, les régies publicitaires belges pouvaient diffuser des contenus promotionnels sur TikTok uniquement via leur propre compte. Désormais, elles auront l'occasion de les publier directement sur la plateforme.

"Nous avons vu à maintes reprises comment les marques jouent un rôle important dans l'expérience TikTok et à quel point notre communauté apprécie les interactions qu'elle a avec ses marques préférées. Nous sommes donc ravis de pouvoir aider les entreprises belges à exploiter tout le potentiel de notre plateforme pour soutenir leur croissance", souligne Arnaud Cabanis, directeur général de TikTok France et Belgique.

Concrètement, les entreprises pourront utiliser à la foisTikTok for Business, un outil destiné à aider les entreprises à se lancer sur la plateforme, et TikTok Ads Manager, une plateforme publicitaire qui permet aux entreprises de créer des campagnes sur le réseau social et ce, de manière indépendante.