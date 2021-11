Un Bruxellois participe à l'Arma des dons, 40 streamers Twitch réunis dans la lutte contre le cancer

Le streamer "Morgan Seven", totalisant plus de 2800 followers sur sa chaîne Twitch,est un des rares Belges qui participera à cette aventure caritative. Il a tenu à nous communiquer cette seconde édition de l'initiative.



Lors de la première, près de 25600 euros avaient pu être récoltés.

©D.R.



« On parle souvent des décès liés au cancer, mais on oublie aussi que ces personnes ont des proches qui sont indirectement touchés par la maladie. Chacun des streamers de l'Arma des Dons a connu quelqu'un qui a été atteint du cancer. » a déclaré Florent Pechereau, président du collectif et co-organisateur de l'événement.

L'Arma des Dons est une initiative de 4 streamers (Florent Pechereau, Samuel Fillion Doiron, Jérémy Deneault et Benjamin Tumg), plus connu sur Twitch sous les pseudos Unbeulibabeule, GeekEnSante, Jemine et TumgCruise.



« L'an dernier, nous avons demandé que tous les dons récoltés soient utilisés pour la recherche et nous ferons la même demande à la Ligue cette année. Étant moi-même scientifique, je crois fortement que c'est là que les sous seront les plus utiles. » a ajouté Florent Pechereau.