Le bitcoin se remet également de sa chute due au variant Omicron

La cryptomonnaie bitcoin commence à se remettre de la chute de prix de vendredi dernier lors du Black Friday. Cela s'explique en partie par les inquiétudes suscitées par le nouveau variant Omicron du coronavirus. Le cours de la plus grande cryptomonnaie a augmenté de plus de 4 %, portant la valeur du bitcoin à plus de 58 600 dollars.

Vendredi dernier, le bitcoin a connu sa pire journée des deux derniers mois. Cette perte a fait que le bitcoin vaut un cinquième de moins que le record de 69 000 dollars établi début novembre. Les experts considèrent que la monnaie virtuelle suit de plus en plus les mouvements de prix des autres marchés financiers à mesure que la monnaie est adoptée par les entreprises et institutions financières plus traditionnelles.

D'autres cryptomonnaies ont également montré une reprise, tout comme les pièces alternatives telles que Polkadot et Dogecoin. Une nouvelle monnaie digitale a aussi émergé ces dernières semaines sous le nom d'Omicron. La valeur de cette pièce a également chuté la semaine dernière, lorsque la nouvelle variante du coronavirus a dominé l'actualité mondiale. Par la suite, la monnaie s'est à nouveau redressée.