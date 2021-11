Jack Dorsey explique à ses employés pourquoi il quitte Twitter

Alors qu'il va être remplacé par le directeur technologique du groupe, Parag Agrawal, le directeur général et cofondateur de Twitter Jack Dorsey s'est adressé à ses employés pour expliquer la raison de son départ. Un mail qu'il a ensuite publié sur le réseau social.

Dans cette lettre, Jack Dorsey souligne que son départ est sa propre décision et qu'il l'assume.

"On parle beaucoup de l'importance pour une entreprise d'être dirigée par son fondateur. En fin de compte, je crois que c'est très limitatif et que c'est un point unique d'échec. J'ai travaillé dur pour faire en sorte que cette entreprise puisse se détacher de sa fondation et de ses fondateurs." Il ajoute, plus loin : "Il n'y a pas beaucoup de fondateurs qui choisissent leur entreprise au-delà de leur ego. Je sais que nous prouverons que ceci est la bonne chose à faire".

Il explique que maintenant est "le bon moment" pour partir et ce, pour trois raisons. Ces trois "raisons" sont des personnes : Parag Agrawal qui devient le CEO, Bret Taylor le directeur du conseil d'administration et toute l'équipe qui a "beaucoup d'ambition et de potentiel".

Il conclut : "Je suis à la fois vraiment triste et très heureux. (...) Je vous aime tous".

Twitter a annoncé lundi le départ, avec effet immédiat, de Jack Dorsey

. Il avait effectué un premier passage comme directeur général de Twitter entre 2007 et 2008, finalement évincé par le conseil d'administration, insatisfait de sa gestion.

Depuis son retour à la tête de la compagnie à l'oiseau bleu, en octobre 2015, l'entrepreneur au style décontracté était régulièrement critiqué. Accusé de ne pas se consacrer uniquement à Twitter puisqu'il n'a pas lâché les rênes de son autre entreprise, le spécialiste des paiements mobile Square.