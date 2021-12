Attention : une fausse invitation pour le vaccin contre le COVID-19 circule

Le service Safe on web du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) avertit les citoyens qu'un message suspect et frauduleux circule dans les boites e-mail.

"Le message semble provenir de My e-box et vous invite pour un vaccin COVID-19. Si vous cliquez sur le bouton, vos coordonnées bancaires vous seront demandées. Ne donnez en aucun cas vos coordonnées ou vos codes personnels."

©Safe on web

Par ailleurs, si vous recevez un message qui semble provenir de My e-box, Safe on webvous conseille vivement d'utiliser un autre navigateur et de vous rendre directement sur le site My e-box pour vous connecter de votre côté, et non via le mail.

"Si vous recevez ce message", demande le service, "veuillez transmettre ce message à suspect@safeoneweb.be et le supprimer ensuite". Si vous souhaitez signaler une fraude, vous pouvez également contacter votre banque à un numéro spécial : https://protegezvousenligne.be/contacter-la-banque-pour-assistance.