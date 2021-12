Jack Dorsey enchaîne les changements : La fintech "Square" qu'il a co-fondée est renommée "Block"

La société américaine spécialisée dans les paiements numériques Square, co-fondée et dirigée par Jack Dorsey qui vient de quitter la direction de Twitter, change de nom et s'appellera désormais Block.

Square est devenu synonyme du système de solutions de paiement proposés aux vendeurs, explique le groupe dans un communiqué mercredi. Or l'entreprise a grandi depuis sa création en 2009.

Elle gère désormais d'autres activités comme l'application de transfert d'argent Cash App ou la plateforme de musique en streaming Tidal. Elle travaille également sur une plateforme permettant aux développeurs de créer des projets de finance décentralisée (DeFi) autour du bitcoin, actuellement surnommée TBD5456697.

L'organisation de la maison mère de toutes ces activités ne va pas bouger mais "le changement de nom laisse la place à d'autres projets de croissance", souligne le groupe. Seule autre évolution notable : une initiative dédiée au développement du bitcoin et actuellement appelée Square Crypto va devenir Spiral.

Le changement de nom sera officiel le 10 décembre, une fois toutes les procédures administratives remplies. Le symbole sous lequel le titre s'échange en Bourse, SQ, restera le même dans l'immédiat.

Pourquoi "Block" ?

Le groupe a choisi Block car le terme "est associé à de nombreuses expressions" en anglais, dont la construction de fondations (building blocks), les pâtés de bâtiments d'un quartier (neighborhood blocks), les fêtes de quartiers (block parties), ou encore la technologie sur laquelle repose les cryptomonnaies (blockchain).

Ce changement de nom intervient deux jours après l'annonce du départ de Jack Dorsey de Twitter, qui va ainsi avoir plus de temps à consacrer à Block. L'entrepreneur fait régulièrement part de son grand intérêt pour les devises virtuelles basées sur la blockchain.

Le nouveau baptême se produit également quelques semaines après celui de Meta, le nom choisi par Facebook pour la société chapeautant les plateformes Facebook et Instagram, les messageries WhatsApp et Messenger et les casques de réalité virtuelle Oculus.