Rosanna Kurrer désignée "personnalité Cybersécurité" de l’année

La Cyber Security Coalition, qui a pour mission de coordonner la lutte contre la cybercriminalité en Belgique, a désigné, pour la première fois depuis sa fondation en 2014, la “personnalité cybersécurité de l’année” alors que le nombre d’attaques a explosé en 2020, favorisées par le télétravail et la digitalisation galopante de nos sociétés.

"On l'a fait car il faut faire un focus sur cette problématique", annonce Séverine Waterbley, administratrice de la coalition qui travaille en partenariat avec les services publics, les entreprises privées et le monde universitaire.

L’organisation a donc décerné le prix à Rosanna Kurrer, managing director de CyberWayFinder. Basé à Bruxelles-Central, ce centre de formation vise à attirer les talents et former les professionnels, actuels et futurs, dans le domaine.

"Il y avait beaucoup de très bons candidats, mais nous sommes très vite tombés d'accord sur son profil. Elle a un parcours impressionnant et elle favorise la diversité et la présence des femmes dans le monde digital", ajoute Séverine Waterbley, précisant que Rosanna Kurrer est passée par l'Université de Kyoto et le Massachussets Institute of Technology (MIT), avant de rejoindre la Belgique.

Diversité et innovation

"Je suis une femme de plus de 50 ans, donc doublement 'fragile'dans le monde tech", nous dit justement Rosanna Kurrer. "Changer d'emploi ou de carrière n'est pas facile. Opter pour la cybersécurité nécessite beaucoup de travail, d'études et de certifications. Il faut faire preuve de persévérance pour ne pas abandonner, lorsque des obstacles se dressent sur votre chemin, pour décrocher un emploi dans le secteur", reconnaît-elle. Mais le jeu en vaut la chandelle. "C'est un domaine vaste, en pleine croissance et utile […]. Il y a tellement de défis à relever !", lance-t-elle.

Originaire des Philippines, elle milite pour une plus grande diversité, gage d’efficacité et de perfectionnement dans le secteur.

"La diversité est l'un des principaux moteurs de l'innovation, quel que soit le domaine. La digitalisation touche tous les domaines et le challenge de sécuriser les systèmes et supports est devenu très complexe. La technologie seule ne peut pas fournir la solution. Nous avons besoin d'équipes de cybersécurité dotées de compétences, de connaissances, d'expériences et de perspectives diverses afin de créer des solutions innovantes pour accomplir cette mission, sans oublier le côté commercial et humain", ajoute-t-elle.

