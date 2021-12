Intel investit 6 milliards d'euros pour produire davantage de puces en Malaisie

Le groupe américain de puces Intel va investir plus de 7 milliards de dollars, l'équivalent de 6,2 milliards d'euros, dans l'expansion de sa production de puces en Malaisie. Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, l'a déclaré lors d'une visite dans le pays.

En augmentant sa capacité de production, Intel veut contribuer à réduire la pénurie mondiale de puces informatiques. Il s'agit d'étendre les installations de conditionnement et de test des semi-conducteurs d'Intel dans ce pays asiatique. La production devrait commencer en 2024, a précisé M. Gelsinger. Il pense que la pénurie de puces pourrait se poursuivre jusqu'en 2023.

Ces pénuries ont obligé les grands constructeurs automobiles et les groupes technologiques à réduire leur production.

M. Gelsinger a ajouté qu'Intel présentera également plus de détails sur l'expansion des capacités de production en Europe et aux États-Unis l'année prochaine.

Le gouvernement malaisien a déclaré que l'investissement d'Intel permettra de créer plus de 4 000 nouveaux emplois et plus de 5 000 emplois dans le secteur de la construction. Intel est présent dans le pays depuis 1972. Actuellement, plus d'un demi-million de personnes sont employées dans le secteur de l'électronique en Malaisie, qui joue un rôle de plus en plus important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en puces.